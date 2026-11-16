NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für den Monat Oktober mit einem Kursziel von 139 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci sei im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gesunken, schrieb Graham Hunt am Dienstagabend. Geopolitische Spannungen und höhere Kerosinpreise hätten die Flughäfen in Japan, Mexiko und Frankreich belastet. Der Straßenverkehr sei im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent zurückgegangen. Grund seien etwa die hohen Treibstoffpreise gewesen und ein Arbeitstag weniger für den Fernverkehr./ck/rob/ag;