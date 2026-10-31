VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf

10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu VINCI veröffentlicht.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 140,20 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 30,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 109,25 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 29,98 27.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 135,00 EUR 23,57 26.10.2026 Deutsche Bank AG 137,00 EUR 25,40 23.10.2026 Jefferies & Company Inc. 139,00 EUR 27,23 23.10.2026 RBC Capital Markets 145,00 EUR 32,72 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 29,98 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 139,00 EUR 27,23 19.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 29,98 15.10.2026 Jefferies & Company Inc. 139,00 EUR 27,23 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 142,00 EUR 29,98 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net