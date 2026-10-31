|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aussichten
|
31.10.2026 18:00:38
VINCI-Aktie: Experten empfehlen VINCI im Oktober mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die VINCI-Aktie im letzten Monat ein.
10 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu VINCI veröffentlicht.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 140,20 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 30,95 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 109,25 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|27.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|135,00 EUR
|23,57
|26.10.2026
|Deutsche Bank AG
|137,00 EUR
|25,40
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|145,00 EUR
|32,72
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|19.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|15.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|139,00 EUR
|27,23
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|142,00 EUR
|29,98
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.