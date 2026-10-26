Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’539 0.5%  SPI 20’506 0.6%  Dow 52’362 0.3%  DAX 25’411 0.9%  Euro 0.9240 -0.1%  EStoxx50 6’116 0.8%  Gold 4’004 -0.2%  Bitcoin 65’879 -0.6%  Dollar 0.8278 0.0%  Öl 116.1 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Infineon-Aktie niedriger: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
Porsche-Aktie im Plus: Verbesserte Zahlen bis September, Jahresprognose bestätigt
Basilea-Aktie: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Quantencomputer als Bitcoin-Risiko: Was Coinbase jetzt plant und was Anleger wissen sollten
Beiersdorf-Aktie im Fokus: Konzern bestätigt Jahresziele bei stabilem Umsatz
Suche...
ETF Sparplan

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

97.46
CHF
1.60
CHF
1.67 %
26.10.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.10.2026 07:32:14

VINCI Neutral

VINCI
99.90 CHF 3.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall hat nach den Quartals-Umsatzzahlen am Montag ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Der Mischkonzern habe in fast allen Geschäftsbereichen ihre Schätzungen übertroffen. Die Anleger dürften sich indes weiter auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und insbesondere auf die mögliche Anhebung einer Infrastruktursteuer fokussieren. Diese bleibe für Vinci und die Branche in den kommenden Monaten eine Belastung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
107.50 € 		Abst. Kursziel*:
32.09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
107.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.09%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

VINCI 97.46 1.67% VINCI