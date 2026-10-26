VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall hat nach den Quartals-Umsatzzahlen am Montag ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Der Mischkonzern habe in fast allen Geschäftsbereichen ihre Schätzungen übertroffen. Die Anleger dürften sich indes weiter auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und insbesondere auf die mögliche Anhebung einer Infrastruktursteuer fokussieren. Diese bleibe für Vinci und die Branche in den kommenden Monaten eine Belastung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
107.50 €
|
Abst. Kursziel*:
32.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
107.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.09%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|97.46
|1.67%
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