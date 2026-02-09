UniCredit 71.52 CHF -0.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Kennziffern des Geldhauses seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Giovanni Razzoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Prognosen./edh/bek;

