UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagmittag mit Abschlägen

Die UniCredit-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 85,43 EUR abwärts. Im Tief verlor die UniCredit-Aktie bis auf 85,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,47 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 170 UniCredit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,89 EUR) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 57,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,82 EUR. Im Vorjahr hatte UniCredit 3,15 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 EUR, nach 2,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.25 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,37 EUR je Aktie in den UniCredit-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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