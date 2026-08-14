UniCredit Aktie News: UniCredit am Vormittag mit Verlusten

Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 85,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die UniCredit-Aktie bei 85,00 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 85,47 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 150 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 85,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 57,10 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 32,82 Prozent wieder erreichen.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,15 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,82 EUR belaufen. UniCredit liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 2,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.25 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 7,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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