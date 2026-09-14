TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.58%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
14.09.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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14.09.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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14.09.26
|TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von TRATON (finanzen.ch)
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11.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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08.09.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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03.09.26
|TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich (Dow Jones)
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02.09.26
|XETRA-Handel MDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
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02.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
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|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
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|28.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
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|UBS AG
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|29.07.26
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|28.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|TRATON
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