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16.09.2026 09:03:00
Chugai-Aktie tiefer: Roche-Tochter baut Einsatz seines Krebstests in Japan aus
Die Roche-Tochter Chugai Pharmaceutical hat in Japan eine Zulassung für ihren Krebstest FoundationOne CDx als Begleitdiagnostik für den Wirkstoff Tovorafenib erhalten.
Mit der neuen Zulassung erweitert Chugai den Angaben zufolge den Einsatzbereich von FoundationOne CDx auf insgesamt neun Krebsarten. Der Test kann anhand einer Analyse des Tumorgewebes bestimmte genetische Veränderungen erkennen und damit die Auswahl geeigneter Therapien unterstützen. Chugai baut damit seine Position im Bereich der personalisierten Krebsbehandlung weiter aus.
Im Heimathandel in Tokio verlor die Chugai-Aktie letztlich 0,83 Prozent auf 6'446 Yen.
hr/ys
Basel/Tokio (awp)
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