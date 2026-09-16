Chugai-Aktie tiefer: Roche-Tochter baut Einsatz seines Krebstests in Japan aus

Der Test helfe dabei festzustellen, bei welchen Patienten mit einer bestimmten Form von Hirntumor das Medikament eingesetzt werden kann, teilte Chugai Pharmaceutical am Mittwoch mit.

Mit der neuen Zulassung erweitert Chugai den Angaben zufolge den Einsatzbereich von FoundationOne CDx auf insgesamt neun Krebsarten. Der Test kann anhand einer Analyse des Tumorgewebes bestimmte genetische Veränderungen erkennen und damit die Auswahl geeigneter Therapien unterstützen. Chugai baut damit seine Position im Bereich der personalisierten Krebsbehandlung weiter aus.

Im Heimathandel in Tokio verlor die Chugai-Aktie letztlich 0,83 Prozent auf 6'446 Yen.

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Basel/Tokio (awp)