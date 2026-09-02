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MDAX-Marktbericht 02.09.2026 17:58:10

XETRA-Handel MDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

XETRA-Handel MDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Porsche Automobil
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Letztendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0.58 Prozent tiefer bei 31’986.84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 362.174 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.483 Prozent auf 32’017.79 Punkte an der Kurstafel, nach 32’173.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31’680.96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’077.46 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2.80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der MDAX bei 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’947.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der MDAX bei 29’604.64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3.25 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 4.19 Prozent auf 15.66 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.20 Prozent auf 135.60 EUR), Siltronic (+ 2.45 Prozent auf 77.45 EUR), CTS Eventim (+ 2.09 Prozent auf 58.65 EUR) und AIXTRON SE (+ 1.97 Prozent auf 35.70 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil flatexDEGIRO (-4.54 Prozent auf 36.20 EUR), TRATON (-4.05 Prozent auf 36.52 EUR), AUTO1 (-3.67 Prozent auf 20.98 EUR), Porsche Automobil (-3.67 Prozent auf 27.28 EUR) und DEUTZ (-3.50 Prozent auf 12.13 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6’225’829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.797 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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