NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress erstmals Daten aus einer "Novel-Novel"-Kombinationstherapie präsentiert, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit bezeichnet man den gemeinsamen Einsatz von zwei oder mehr neuartiger Wirkstoffe. Im konkreten Fall hätten Pumitamig und Elfetabart starke frühe Wirksamkeitssignale (Early Efficacy Signals) bei kleinzelligem Lungenkarzinom gezeigt - bei ebenfalls ermutigender Verträglichkeit./ag/tih;