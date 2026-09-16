BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress erstmals Daten aus einer "Novel-Novel"-Kombinationstherapie präsentiert, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Damit bezeichnet man den gemeinsamen Einsatz von zwei oder mehr neuartiger Wirkstoffe. Im konkreten Fall hätten Pumitamig und Elfetabart starke frühe Wirksamkeitssignale (Early Efficacy Signals) bei kleinzelligem Lungenkarzinom gezeigt - bei ebenfalls ermutigender Verträglichkeit./ag/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96.69
|
Abst. Kursziel*:
42.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 96.73
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.67%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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|BioNTech-Aktie rutscht ab: Umsatz und Gewinn schwächeln (finanzen.ch)
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