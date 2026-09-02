Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Um 15:40 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent leichter bei 31’925.47 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 362.174 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.483 Prozent tiefer bei 32’017.79 Punkten in den Handel, nach 32’173.26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31’680.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’022.27 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2.99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der MDAX mit 31’980.52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’947.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der MDAX bei 29’604.64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.93 Prozent auf 84.70 EUR), LANXESS (+ 1.73 Prozent auf 15.29 EUR), Siltronic (+ 1.39 Prozent auf 76.65 EUR), RENK (+ 0.94 Prozent auf 44.98 EUR) und Aurubis (+ 0.81 Prozent auf 173.70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen DEUTZ (-3.98 Prozent auf 12.07 EUR), flatexDEGIRO (-3.85 Prozent auf 36.46 EUR), TRATON (-3.57 Prozent auf 36.70 EUR), Porsche Automobil (-3.21 Prozent auf 27.41 EUR) und Nordex (-2.50 Prozent auf 35.92 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’171’561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39.797 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch