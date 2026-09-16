Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Wolfsburger machten in der Kernmarke weiter Fortschritte, schrieb Romain Gourvil am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Die Vorzüge der "local-for-local"-Strategie in China würden unterschätzt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.4 Prozent auf 80.68 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 23.95 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 13’216 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 16.9 Prozent zu Buche. Am 29.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT

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