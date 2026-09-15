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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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15.09.2026
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16.09.2026 07:52:04

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Gillis honoriert damit starke Ergebnisse in Lungenkrebs-Studien, wie er am Dienstag schrieb. Pumitamig und
Elfetabart sähen gegen kleinzellige Lungenkarzinome in Kombination sehr gut aus./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 140.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96.69 		Abst. Kursziel*:
44.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96.73 		Abst. Kursziel aktuell:
44.73%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
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