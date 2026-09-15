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15.09.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Zum Vortag unverändert notierte die TRATON-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 36,34 EUR.

TRATON
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die TRATON-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'159 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 36,64 EUR. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 35,70 EUR. Bei 36,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 121'615 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 13,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 29,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.77 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Am 28.10.2027 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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