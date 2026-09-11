XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Um 09:10 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0.07 Prozent auf 31’619.76 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 355.323 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0.082 Prozent höher bei 31’622.40 Punkten, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 31’611.28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’710.38 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2.23 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 32’224.89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’456.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’146.41 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.07 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 2.52 Prozent auf 13.04 EUR), KION GROUP (+ 2.12 Prozent auf 44.32 EUR), JENOPTIK (+ 1.19 Prozent auf 40.92 EUR), TRATON (+ 1.10 Prozent auf 36.74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1.05 Prozent auf 11.59 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-8.17 Prozent auf 31.46 EUR), IONOS (-3.23 Prozent auf 33.00 EUR), United Internet (-2.73 Prozent auf 27.10 EUR), LANXESS (-1.80 Prozent auf 14.71 EUR) und AIXTRON SE (-1.38 Prozent auf 36.34 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der flatexDEGIRO-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 346’660 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.988 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch