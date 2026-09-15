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15.09.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Mittag ins Minus

TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Mittag ins Minus

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 36,12 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 36,12 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'983 Punkten steht. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 35,70 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39'042 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 12,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 25,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 28,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,31 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,86 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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