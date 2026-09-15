MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die TRATON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TRATON-Papier an diesem Tag 23.98 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 41.701 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’516.26 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 14.09.2026 auf 36.36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 51.63 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von TRATON belief sich jüngst auf 18.38 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse XETRA. Das TRATON-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch