TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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15.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in TRATON eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die TRATON-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das TRATON-Papier an diesem Tag 23.98 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die TRATON-Aktie investierten, hätten nun 41.701 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’516.26 EUR, da sich der Wert eines TRATON-Papiers am 14.09.2026 auf 36.36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 51.63 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von TRATON belief sich jüngst auf 18.38 Mrd. Euro. Die TRATON-Aktie ging am 28.06.2019 an die Börse XETRA. Das TRATON-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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