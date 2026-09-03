Volkswagen Aktie 42805829 / US9286625010
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03.09.2026 16:23:00
TRATON-Aktie mit Gewinnen: MAN-Partner stärken Service-Netz mit 400 Mio Euro zusätzlich
Händler, Service-Partner und Importeure des Nutzfahrzeugherstellers MAN wollen zusätzlich rund 400 Millionen Euro in den geplanten Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes stecken.
Von dem Geld sollen neue Stützpunkte geschaffen und vorhandene Standorte modernisiert werden. Fast 80 Prozent der Kunden sollen künftig in weniger als 30 Minuten Fahrzeit eine Werkstatt erreichen können. Rund ein Drittel der geplanten Investitionen sollen gezielt in Elektromobilität und Digitalisierung fliessen.
Die Aktien der MAN-Mutter TRATON gewinnen im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,86 Prozent auf 37,20 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
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