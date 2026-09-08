TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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08.09.2026 10:02:16
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TRATON-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden TRATON-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das TRATON-Papier bei 18.79 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TRATON-Aktie investiert, befänden sich nun 5.322 TRATON-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TRATON-Papiers auf 38.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204.36 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104.36 Prozent angewachsen.
TRATON war somit zuletzt am Markt 18.96 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2019 wurden TRATON-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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