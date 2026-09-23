EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Anteile betrug an diesem Tag 36.89 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.711 TotalEnergies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 211.87 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 22.09.2026 auf 78.15 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 111.87 Prozent angezogen.

TotalEnergies wurde am Markt mit 174.73 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch