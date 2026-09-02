TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77.10 €
|
Abst. Kursziel*:
23.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.63%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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