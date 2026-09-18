BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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18.09.2026 13:20:00
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
BlackRock will über einen Fonds 1,8 Milliarden US-Dollar in ein Portfolio afrikanischer Öl- und Gasinfrastruktur von TotalEnergies investieren.
Die am Freitag von dem französischen Energiekonzern angekündigte Vereinbarung wurde mit Global Infrastructure Partners (GIP) geschlossen und sieht vor, dass TotalEnergies über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren eine durchsatzbasierte Gebühr zahlt.
Infrastrukturvermögenswerte sind oft Teil der Midstream-Sparte eines Ölkonzerns und umfassen Pipelines und Lageranlagen.
TotalEnergies erklärte, das Geschäft mit GIP unterstreiche den Wert einiger seiner Midstream-Infrastrukturvermögenswerte in Afrika.
Die TotalEnergies-Aktie verliert in Frankreich zeitweise 1,5 Prozent auf 78,42 Euro.
DOW JONES
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