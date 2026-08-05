TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative TotalEnergies-Investition?
|
05.08.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das TotalEnergies-Papier bei 51.90 EUR. Bei einem TotalEnergies-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 192.678 TotalEnergies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TotalEnergies-Anteile wären am 04.08.2026 14’306.36 EUR wert, da der Schlussstand 74.25 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.06 Prozent angezogen.
Am Markt war TotalEnergies jüngst 169.99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!