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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Lukrative TotalEnergies-Investition? 05.08.2026 10:02:26

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

TotalEnergies
70.19 CHF 0.66%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das TotalEnergies-Papier bei 51.90 EUR. Bei einem TotalEnergies-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 192.678 TotalEnergies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen TotalEnergies-Anteile wären am 04.08.2026 14’306.36 EUR wert, da der Schlussstand 74.25 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.06 Prozent angezogen.

Am Markt war TotalEnergies jüngst 169.99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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