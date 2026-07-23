TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen in diesem Jahr gut gesteuert, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So decke sich der bereinigte Nettogewinn mit der durchschnittlichen Markterwartung, während die entsprechende Kennziffer für die Geschäftssegmente um ein Prozent über der Konsensschätzung liege./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.37 €
|
Abst. Kursziel*:
15.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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