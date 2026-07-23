Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’200 -0.8%  SPI 19’943 -0.7%  Dow 52’219 0.0%  DAX 25’047 -0.4%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’272 -0.7%  Gold 4’089 -1.0%  Bitcoin 53’552 -0.4%  Dollar 0.8152 0.1%  Öl 98.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jungheinrich-Aktie fällt: Unternehmen passt Prognosen für 2026 an
Ford-Aktie stabil: Ford verbündet sich mit chinesischer Volvo-Mutter Geely
Tom Ranger wird Santander-CFO in UK - Aktie verliert
Nokia-Aktie schwächer: KI-Geschäft wächst stark - Nettogewinn bricht ein
JP Morgan Chase & Co.: Neutral-Note für Nestlé-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

70.94
CHF
2.45
CHF
3.57 %
09:58:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 11:27:23

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
70.94 CHF 3.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen in diesem Jahr gut gesteuert, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So decke sich der bereinigte Nettogewinn mit der durchschnittlichen Markterwartung, während die entsprechende Kennziffer für die Geschäftssegmente um ein Prozent über der Konsensschätzung liege./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.37 € 		Abst. Kursziel*:
15.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.09%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?