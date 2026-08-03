Royal Dutch Shell Aktie 115638086 / US7802593050
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03.08.2026 10:13:39
Totalenergies verkauft Anteil an europäischen Erneuerbare-Anlagen an KKR
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Totalenergies hat dem Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an europäischen Onshore-Solar- und Windkraftanlagen an das Private-Equity-Unternehmen KKR zugestimmt. Das Geschäft bewertet das Portfolio mit 1,8 Milliarden Euro, einschliesslich Schulden.
Wie der französische Energiekonzern mitteilte, bezieht sich sein Anteil auf ein weitgehend entwickeltes 1,2-Gigawatt-Portfolio mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Totalenergies teilte darüber hinaus mit, es habe dem Kauf eines 4-Gigawatt-Portfolios für erneuerbare Energien von dem britischen Energiekonzern Shell zugestimmt. Bei der Mehrheit der Anlagen handele es sich um zu entwickelnde Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Italien, Grossbritannien und Spanien.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)
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