Totalenergies verkauft Anteil an europäischen Erneuerbare-Anlagen an KKR

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Totalenergies hat dem Verkauf eines 50-prozentigen Anteils an europäischen Onshore-Solar- und Windkraftanlagen an das Private-Equity-Unternehmen KKR zugestimmt. Das Geschäft bewertet das Portfolio mit 1,8 Milliarden Euro, einschliesslich Schulden.

Wie der französische Energiekonzern mitteilte, bezieht sich sein Anteil auf ein weitgehend entwickeltes 1,2-Gigawatt-Portfolio mit Anlagen in Deutschland, Spanien, Frankreich und Polen. Totalenergies teilte darüber hinaus mit, es habe dem Kauf eines 4-Gigawatt-Portfolios für erneuerbare Energien von dem britischen Energiekonzern Shell zugestimmt. Bei der Mehrheit der Anlagen handele es sich um zu entwickelnde Solar-, Wind- und Batteriespeicherprojekte in Italien, Grossbritannien und Spanien.

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August 03, 2026 04:13 ET (08:13 GMT)