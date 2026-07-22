NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Nettoergebnis decke sich mit der Konsensschätzung, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Sparte Vermarktung habe eines der besten Quartale der jüngeren Geschichte hinter sich. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft sei höher als erwartet./rob/bek/mis;