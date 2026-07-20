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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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20.07.2026 11:49:41

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Hinweise des Energiekonzerns auf ein schwächeres Gas-Geschäft dürften zu einem enttäuchenden zweiten Quartal geführt haben, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Franzosen./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
70.88 € 		Abst. Kursziel*:
19.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.06%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
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17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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