TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
65.64CHF
0.54CHF
0.83 %
11:19:31
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.07.2026 11:49:41
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
65.64 CHF 0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Hinweise des Energiekonzerns auf ein schwächeres Gas-Geschäft dürften zu einem enttäuchenden zweiten Quartal geführt haben, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht der Franzosen./rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70.88 €
|
Abst. Kursziel*:
19.92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.06%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
16.07.26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu TotalEnergies
|11:49
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|65.64
|0.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
|
UBS AG
DocMorris Neutral
|11:55
|
UBS AG
Merck Buy
|11:49
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|11:42
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|11:41
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|11:40
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Hold
|11:39
|
Deutsche Bank AG
Coca-Cola Buy