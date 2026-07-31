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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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31.07.2026 18:55:34

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Matthew Lofting aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlenvorlagen die Bewertungen von gleich drei Ölkonzernen, darunter Totalenergies. Bei den Franzosen geht er von einem Aktienrückkaufvolumen von mindestens 1,5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahresende aus. Sollten die Ölpreise im zweiten Halbjahr steigen, würde das Potenzial dafür noch größer werden./tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
83.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.30%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
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