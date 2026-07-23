TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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23.07.2026 10:05:00
TotalEnergies-Aktie fester: Steigende Ölpreise beflügeln Geschäft - Erneute Einführung des Spritpreis-Deckels in Frankreich
Der französische Ölkonzern Totalenergies hat im zweiten Quartal wegen der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Ölpreise deutlich mehr verdient.
Im zweiten Quartal stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Mrd Euro). Branchenexperten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der operative freie Barmittelfluss stieg um 14 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar.
Die Aktie steigt in Paris zeitweise 2,42 Prozent auf 76,14 Euro.
Erneute Einführung des Spritpreis-Deckels in Frankreich
Ab sofort werde der Preis für Benzin auf 1,99 Euro und der für Diesel auf 2,25 Euro pro Liter gedeckelt, teilte Total in Paris mit. Die Höchstpreise gelten an den rund 3.300 Tankstellen des Konzerns in Frankreich. An drei Wochenenden im Ferienmonat August, an denen besonders viele Menschen verreisen, gibt es auch Diesel für 1,99 Euro.
Total hatte die Spritpreise bereits im Mai und Juni zeitweise gedeckelt. Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu hatte den französischen Energieriesen zuvor mit klaren Worten aufgerufen, die Verbraucher an seinen angesichts der Energiekrise kräftig gestiegenen Gewinnen "auf schnellem und einfachem Weg" teilhaben zu lassen. Nach Einführen des Spritpreis-Deckels wehrte Total sich bislang erfolgreich gegen Forderungen aus Teilen der Politik, der Konzern solle wegen sprudelnder Gewinne eine sogenannte Übergewinnsteuer zahlen.
In Deutschland plant die Regierung trotz stark gestiegener Spritpreise derzeit keine neuen Entlastungen für Autofahrer. Man habe Entlastungsmassnahmen beendet, und momentan sehe man keine neuen Massnahmen, sage Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Er verwies auf Schwankungen des Spritpreises je nach Lage im Iran-Krieg und der Strasse von Hormus. Damit werde man noch eine Weile leben müssen. Die Bundesregierung werde die Lage genau beobachten. Momentan gebe es aber keine Notwendigkeit für neue Entlastungen.
/evs/DP/jha
PARIS (awp international)
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