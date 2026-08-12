TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren TotalEnergies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das TotalEnergies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57.17 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.749 TotalEnergies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.97 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 11.08.2026 auf 76.59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33.97 Prozent.
Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 168.02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!