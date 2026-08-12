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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Langfristige Performance 12.08.2026 10:02:28

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren TotalEnergies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

TotalEnergies
70.67 CHF -1.79%
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Vor 3 Jahren wurde das TotalEnergies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57.17 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das TotalEnergies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.749 TotalEnergies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133.97 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 11.08.2026 auf 76.59 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +33.97 Prozent.

Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 168.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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