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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

11.39
CHF
0.42
CHF
3.83 %
16:31:08
SWX
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29.10.2026 14:21:42

thyssenkrupp Kaufen

thyssenkrupp
11.53 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem Börsenstart der bisherigen Werkstoffhandelssparte unter dem Namen TK Accelis erreiche die Transformation des Konzerns den nächsten Meilenstein, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. "Der nächste Schritt und die größere Herausforderung ist die Verselbstständigung von Steel Europe."/rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Kaufen
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
12.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
12.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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