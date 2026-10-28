thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem Börsenstart der bisherigen Werkstoffhandelssparte unter dem Namen TK Accelis erreiche die Transformation des Konzerns den nächsten Meilenstein, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. "Der nächste Schritt und die größere Herausforderung ist die Verselbstständigung von Steel Europe."/rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Kaufen
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
12.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
12.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|11.31
|3.10%
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|15:42
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|15:30
|
UBS AG
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|15:27
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T-Mobile US Buy
|15:15
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Danone Hold
|14:21
|
DZ BANK
thyssenkrupp Kaufen
|14:11
|
UBS AG
AB InBev Buy