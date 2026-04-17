thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8.74 €
|
Abst. Kursziel*:
3.00%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.30%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
16.04.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14.04.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.04.26
|MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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|thyssenkrupp-Aktie gewinnt: Neuer Deal im Stahlsegment (Dow Jones)
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|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
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09.04.26
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Analysen zu thyssenkrupp AG
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|Barclays Capital
|16.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
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|Barclays Capital
|16.04.26
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|16.03.26
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|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
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