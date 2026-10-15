thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei den anstehenden Quartalsbilanzen der europäischen Stahlunternehmen sehe er wenig Spielraum für positive Gewinnüberraschungen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Anleger biete sich derzeit aber ein attraktiver Einstiegspunkt vor den Stahlpreiserhöhungen und einer voraussichtlichen Gewinnbeschleunigung im vierten Quartal sowie im Jahr 2027. Für die EU-Stahlunternehmen prognostiziert er für die Jahre 2027 und 2028 Ergebnissprünge (Ebitda) von 35 respektive 50 Prozent im Vergleich zu 2026./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.89 €
|
Abst. Kursziel*:
22.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.43%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|08:46
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|12.84
|2.11%
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|07:53
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|07:51
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Jefferies & Company Inc.
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|07:44
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