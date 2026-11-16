thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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thyssenkrupp Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet mit soliden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Erste Signale für das kommende Jahr dürften allerdings vorsichtig ausfallen. Er sieht allerdings weiterhin Wertschöpfungspotenzial und Kurstreiber. Konkret nennt er den Rückenwind für die gerade erst an die Börse gebrachten Werkstoffhändler TK Accelis und die Aussicht auf Großaufträge für die TKMS. Thyssenkrupp hält jeweils etwas mehr als die Hälfte an TC Accelis und der Marinetochter TKMS. Zudem könnte der noch verbliebene Anteil an TK Elevator, an dem die frühere Mutter noch zwischen 15 und 20 Prozent hält, versilbert werden. Ein Börsengang des Stahlgeschäfts sei der nächste wichtige Punkt auf der Agenda des Managements./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.03 €
|
Abst. Kursziel*:
41.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.61%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:44
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|11.00
|0.14%
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|12:19
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|11:53
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Jefferies & Company Inc.
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