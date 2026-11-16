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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

11.02
CHF
0.04
CHF
0.36 %
14:43:17
SWX
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16.11.2026 11:51:48

thyssenkrupp Buy

thyssenkrupp
11.04 CHF -1.57%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet mit soliden Zahlen für das vierte Geschäftsquartal, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Erste Signale für das kommende Jahr dürften allerdings vorsichtig ausfallen. Er sieht allerdings weiterhin Wertschöpfungspotenzial und Kurstreiber. Konkret nennt er den Rückenwind für die gerade erst an die Börse gebrachten Werkstoffhändler TK Accelis und die Aussicht auf Großaufträge für die TKMS. Thyssenkrupp hält jeweils etwas mehr als die Hälfte an TC Accelis und der Marinetochter TKMS. Zudem könnte der noch verbliebene Anteil an TK Elevator, an dem die frühere Mutter noch zwischen 15 und 20 Prozent hält, versilbert werden. Ein Börsengang des Stahlgeschäfts sei der nächste wichtige Punkt auf der Agenda des Managements./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12.03 € 		Abst. Kursziel*:
41.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.61%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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