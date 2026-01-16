Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'272 -1.1%  SPI 18'319 -1.1%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 24'975 -1.3%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5'937 -1.5%  Gold 4'672 1.7%  Bitcoin 74'342 -0.7%  Dollar 0.7981 -0.5%  Öl 63.7 -0.8% 
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

9.64
CHF
0.27
CHF
2.93 %
13:30:46
SWX
19.01.2026 12:04:05

thyssenkrupp Underweight

thyssenkrupp
9.39 CHF -2.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,30 auf 9,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tom Zhang erwartet laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie eine generell positive Gewinnentwicklung der europäischen Stahlkonzerne im ersten Quartal. Allerdings sei es noch zu früh, um zu beurteilen, ob die Handelsprotektionsmaßnahmen der EU tatsächlich zu verbesserten Fundamentaldaten beitragen. Für Thyssenkrupp sei er trotz des erfolgreichen Börsengangs der TKMS-Sparte weiterhin vorsichtig gestimmt ? vor allem aufgrund der strukturellen Herausforderungen für das Stahlgeschäft./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

