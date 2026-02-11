Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie

10.35
CHF
-0.66
CHF
-5.99 %
14:11:59
SWX
12.02.2026 12:29:57

thyssenkrupp Underweight

thyssenkrupp
11.16 CHF 2.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

thyssenkrupp AG Underweight
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
11.67 € 		Abst. Kursziel*:
-22.88%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
11.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.11%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

