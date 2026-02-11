thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
10.35CHF
-0.66CHF
-5.99 %
14:11:59
SWX
12.02.2026 12:29:57
thyssenkrupp Underweight
thyssenkrupp
11.16 CHF 2.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Tom Zhang hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den schwachen Cashflow hervor. Die Zielsetzungen für das Gesamtjahr seien aber unverändert geblieben./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
11.67 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.88%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
11.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.11%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
