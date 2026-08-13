NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die Finanzkennziffern und die Barmittelentwicklung des Industrie- und Stahlkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die etwas eingeengten Jahreszielspannen sollten wenig an den Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) ändern. Die angehobene Prognose für das bereinigte Ebit im Stahlgeschäft liege immer noch unter seiner Schätzung. Das werfe die Frage auf, ob sie nur übermäßig konservativ oder eine Indikation für eine künftige Schwäche dieses Bereichs sei./rob/gl/edh;