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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

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07.10.2026 07:01:02

thyssenkrupp Buy

thyssenkrupp
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Erholung des Stahlgeschäfts sowie der geplanten Abspaltung von TK Accelis, welche den Konglomeratsabschlag verringern sollte, habe die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns deutliches Erholungspotenzial, schrieb Tommaso Castello am Dienstag./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
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thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Tommaso Castello 		KGV*:
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