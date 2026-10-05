thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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07.10.2026 07:01:02
thyssenkrupp Buy
thyssenkrupp
12.89 CHF -1.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Erholung des Stahlgeschäfts sowie der geplanten Abspaltung von TK Accelis, welche den Konglomeratsabschlag verringern sollte, habe die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns deutliches Erholungspotenzial, schrieb Tommaso Castello am Dienstag./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.86 €
|
Abst. Kursziel*:
19.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.70%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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