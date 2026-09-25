Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Tesla-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 371,58 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'489 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 369,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 385,00 USD. Zuletzt wechselten 3'827'884 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,24 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,39 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 19,97 Prozent Luft nach unten.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2026 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht

Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten