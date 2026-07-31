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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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03.08.2026 14:42:47

Tesla Outperform

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach einem Pressebericht, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Tesla habe den Bericht dementiert und würde diesen Weg wohl nicht einschlagen wollen, wenn es sich vermeiden ließe, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte eine Fusion aber weiterhin für wahrscheinlich, bei der Tesla einen Aufschlag auf seinen inneren Wert erhalten würde./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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