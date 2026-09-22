S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Tesla-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 244.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Tesla-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40.836 Tesla-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 375.30 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’325.87 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 53.26 Prozent gleich.

Am Markt war Tesla jüngst 1.44 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch