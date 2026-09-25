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25.09.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla büsst am Freitagabend ein

Tesla Aktie News: Tesla büsst am Freitagabend ein

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 373,63 USD.

Tesla
306.43 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 373,63 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'636 Punkten steht. Die Tesla-Aktie sank bis auf 367,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 385,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'258'952 Tesla-Aktien.

Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 498,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 33,51 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,39 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 20,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 22.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28.24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.50 Mrd. USD umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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