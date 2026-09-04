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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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04.09.2026 16:18:03

Tesla Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des CyberCab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Event habe im Vergleich zu vorab bekannten Informationen wenig Neues geboten, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kernfragen rund um den Preis, die Produktion und regulatorische Themen seien unbeantwortet geblieben./rob/niw/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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