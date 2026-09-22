Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 385.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 380.12
|
Abst. Kursziel*:
1.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 380.17
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
23.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|There’s room in space for more than just Elon Musk (Financial Times)
|
19.09.26
|Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA (AWP)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
|
14.09.26
|Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:22
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|310.79
|-0.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:22
|
UBS AG
Tesla Neutral
|13:19
|
UBS AG
AB InBev Buy
|13:19
|
RBC Capital Markets
Meta Platforms Outperform
|12:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Overweight
|12:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|12:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Overweight
|12:39
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold