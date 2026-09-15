S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Tesla-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 410.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.439 Tesla-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesla-Aktie auf 358.97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875.45 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.45 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Tesla belief sich zuletzt auf 1.45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch