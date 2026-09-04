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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

286.01
CHF
-22.16
CHF
-7.19 %
18:00:00
BRXC
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04.09.2026 17:26:57

Tesla Neutral

Tesla
286.01 CHF -7.19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 445.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 351.66 		Abst. Kursziel*:
26.54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 352.21 		Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Tesla 286.01 -7.19% Tesla