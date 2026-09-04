Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 445.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 351.66
|
Abst. Kursziel*:
26.54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 352.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Tesla Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Tesla ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Deutschland: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter (AWP)
|
01.09.26
|Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|17:26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|286.01
|-7.19%
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|17:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Neutral
|16:18
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Tesla Outperform
|13:23
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Bernstein Research
Engie Market-Perform
|13:21
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|13:03
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|11:50
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DHL Group Hold
|11:44
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