Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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02.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagabend im Plus
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,0 Prozent auf 371,75 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 371,75 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'773 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 374,36 USD. Mit einem Wert von 360,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'300'185 Stück gehandelt.
Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 25,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 22.07.2026 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28.24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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