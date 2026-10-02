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Index im Blick 02.10.2026 20:03:24

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 performt derzeit positiv.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.97 Prozent höher bei 30’797.37 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.21 Prozent fester bei 30’869.14 Punkten, nach 30’501.56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’737.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’017.52 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1.22 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 29’143.33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’329.21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’892.76 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 22.18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31’017.52 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Teradyne (+ 7.80 Prozent auf 448.22 USD), SpaceX (+ 6.63 Prozent auf 157.89 USD), Arm (+ 6.18 Prozent auf 310.40 USD), Tesla (+ 5.39 Prozent auf 373.20 USD) und Rocket Lab (+ 5.22 Prozent auf 74.14 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Seagate Technology (-12.04 Prozent auf 831.76 USD), Western Digital (-11.25 Prozent auf 410.51 USD), Sandisk (-3.86 Prozent auf 1’718.75 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3.72 Prozent auf 222.57 USD) und AppLovin (-3.69 Prozent auf 270.94 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 19’524’415 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 7.13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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