Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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30.09.2026 22:30:39
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Tesla-Aktie in den Fokus genommen.
Die Tesla-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 425,71 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 70,90 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 354,81 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|415,00 USD
|16,96
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|35,28
|25.09.2026
|UBS AG
|385,00 USD
|8,51
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|445,00 USD
|25,42
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|480,00 USD
|35,28
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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