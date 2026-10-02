Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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02.10.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 372,33 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 372,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'010 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 372,99 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 360,29 USD. Zuletzt wechselten 3'599'250 Tesla-Aktien den Besitzer.
Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 25,36 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 20,13 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,33 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,52 Prozent auf 28.24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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